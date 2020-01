Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Diez - Jugendschutzkontrollen -

Diez (ots)

Am Freitagvormittag (10.01.2020) haben Beamte der Polizeiinspektion Diez Jugendschutzkontrollen im Bereich des Schulzentrums in Diez durchgeführt sowie die Schulwege überwacht. Hierbei wurden mehrere Verstöße gegen Jugendschutz- und Betäubungsmittelgesetz festgestellt. So wurden bei einigen jungen Menschen Tabakwaren aufgefunden. Des weiteren wurden eine E-Zigarette und auch ein Joint aufgefunden und sichergestellt. Bei einem Sechstklässler wurde zudem noch ein Messer präventiv sichergestellt. Abschließend bleibt festzustellen, dass Kontrollen dieser Art nach wie vor erforderlich sind und daher auch künftig durchgeführt werden.

