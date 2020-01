Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Nach Verkehrsunfall geflüchtet

Niederelbert (ots)

Am 10.01.2020 kam es gegen 09:45 Uhr zu einem Unfall zwischen zwei entgegenkommenden Fahrzeugen auf der Hauptstraße, Höhe der Hausnummer 36, in der Ortslage Niederelbert. Der Unfall geschah zwischen einem weißen Ford Transit und einem Baustellenfahrzeug, welches einen roten Bagger auf dem Sattelanhänger geladen hatte. Den Ermittlungen zufolge kam der Fahrer des Baustellenfahrzeug zu weit auf die Gegenfahrbahn des geschädigten Fahrzeuges, sodass es zu einer Kollision der Außenspiegel kam. Der Unfallverursacher verließ anschließend die Unfallörtlichkeit in Richtung Oberelbert. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise unter Telefon 02602/92260.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Montabaur



Telefon: 02602-9226-0

www.polizei.rlp.de/pd.montabaur



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell