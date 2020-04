Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Neukirchen-Vluyn - Einbruch in Friedhofsgebäude

Zeugen gesucht

Neukirchen-Vluyn (ots)

In der Zeit von Dienstag, 10.20 Uhr, bis Mittwoch, 10.20 Uhr, drang ein Unbekannter gewaltsam in ein Friedhofsgebäude einer Kirchengemeinde an der Ludwig-Doll-Straße ein.

Der Einbrecher brach Schränke auf und durchsuchte die Räumlichkeiten nach Beute. Derzeit ist unklar, ob der Unbekannte etwas mitgenommen hat.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Neukirchen-Vluyn, Tel.: 02845 / 3092-0.

