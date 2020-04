Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldkirch: Reh am Stadtrand

Vermutlich in Folge des derzeit festzustellenden, allgemein verminderten Verkehrsaufkommens, zeigte sich am Donnerstagmorgen, 09.04.2020 gegen 08 Uhr ein Reh an Waldkirchs Stadtrand. Beim Überqueren der Freiburger Straße stieß es in Höhe der Anschlussstelle Waldkirch West mit einem Kleinwagen zusammen. Wie es aussieht zog sich das Reh jedoch glücklicherweise keine allzu schlimmen Verletzungen zu und floh in Richtung Engewald. Am PKW entstand Sachschaden.

