FW Ratingen: Ratingen Lintorf, Am Altenkamp,12.02.2020 19:41Uhr, Unterstützung Rettungsdienst

Zur Unterstützung des Rettungsdienstes wurde heute am frühen Abend der Feuerdienst der Feuerwehr Ratingen mit einem Hilfeleistungslöschfahrzeug und der Drehleiter Alarmiert. Ein ca. 160 Kg schwerer Patient hat in einem Dachgeschoßzimmer eines Einfamilienhaus einen Internistischen Notfall erlitten. Das Zimmer konnte nur über eine Wendeltreppe erreicht werden. Da der Patient nach Rettungsdienst- und Notärztlicher Versorgung nur liegend Transportiert werden konnte wurde zunächst überlegt mit der Drehleiter den Patienten aus dem Haus zu bekommen. Es wurde schnell erkannt das dies nicht möglich sei, da das Haus für den Drehleitereinsatz zu weit von einer sicheren Aufstellfläche an der Straße entfernt liegt. Der gleichzeitig mit Alarmierte Einsatzführungsdienst der Feuerwehr Ratingen der mit dem Hilfeleistungslöschfahrzeug ausrückte, entschied sich für eine Außergewöhnliche Maßnahme den Patienten aus dem Dachgeschoß sicher und schnell herunter zu bringen. Durch die Mannschaft wurden Teile des Treppengeländers demontiert und Stufen der Wendeltreppe so verdreht das der Patient mittels einer Schleifkorbtrage durch die so entstandene Lücke herabgelassen werden konnte. Der Patient wurde vor dem Haus vom Rettungsdienst wieder übernommen der ihn, nach weitere Versorgung, in ein Krankenhaus nach Essen transportierte. Im Einsatz waren der Rettungsdienst Ratingen/Heiligenhaus, ein Notarzteinsatzfahrzeug der Berufsfeuerwehr Düsseldorf sowie die Berufsfeuerwehr Ratingen. (R. Schneiders)

