POL-D: ***Meldung aus dem Bereich der Autobahnpolizei Düsseldorf*** - Duisburg - A 3 - Kollision zweier Sattelzüge - Ein Fahrer schwer verletzt - Verkehrsstörungen

Düsseldorf (ots)

Dienstag, 21. Januar 2020, 13.02 Uhr

Schwer verletzt wurde heute Nachmittag ein Lkw-Fahrer bei der Kollision zweier Sattelzüge auf der A 3 bei Duisburg. Es kam zu Verkehrsstörungen.

Nach den bisherigen Ermittlungen der Autobahnpolizei war gegen 13 Uhr ein 65-jähriger Essener mit seinem Sattelzug auf dem rechten Fahrstreifen der A 3 in Richtung Arnheim unterwegs. In Höhe des Beschleunigungsstreifens des Autobahnkreuzes Oberhausen West musste er sein Gespann verkehrsbedingt bis zum Stillstand abbremsen. Ein 60-jähriger Gelderner, der mit seinem Sattelzug zeitgleich vom Beschleunigungsstreifen auf die Hauptfahrbahn wechseln wollte, erkannte dies zu spät und fuhr auf den anderen Sattelzug auf. Das Führerhaus der auffahrenden Zugmaschine wurde hierbei aus der Halterung gerissen. Der 60-Jährige musste durch die Feuerwehr aufwendig aus seiner Kanzel befreit und schwer verletzt in eine Klinik gebracht werden. Während der Rettungs- und Aufräumarbeiten kam es zu Verkehrsbeeinträchtigungen mit Staus von bis zu 8.000 Metern auf der A 3 und zweimal jeweils 2.000 Metern auf der A 42. Gegen 15.15 erfolgte die Komplettfreigabe für die betroffenen Streckenabschnitte. Der Sachschaden wird auf 50.000 Euro geschätzt.

