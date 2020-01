Polizei Düsseldorf

POL-D: Raub in Derendorf - Täter flüchtet mit Bargeld - Polizei sucht Zeugen

Düsseldorf (ots)

Montag, 20. Januar 2020, 19.10 Uhr

Die Polizei fahndet nach einem Räuber, der am Montagabend den Inhaber eines Frisörsalons in Derendorf überfallen hat. Der Tatverdächtige flüchtete mit den Tageseinnahmen. Die Polizei bittet um Hinweise.

Ein 74-jähriger Mann war gegen 19.10 Uhr in einer Tiefgarage an der Münsterstraße mit Bargeld aus seinem Frisörsalon auf dem Weg zu seinem Auto. Plötzlich griff ihn ein unbekannter Täter an und schlug ihn ins Gesicht. Als der 74-Jährige zu Boden stürzte, entriss der Angreifer ihm seine Aktentasche mit dem Bargeld. Anschließend flüchtete der Täter über die Zufahrtsrampe für Pkw aus der Tiefgarage auf die Münsterstraße.

Der Täter wird wie folgt beschrieben: Er ist etwa 1,70 bis 1,80 Meter groß, 25 bis 30 Jahre alt, hat einen auffälligen Gang sowie eine sportliche Statur. Er hatte keinen Bart. Außerdem trug er eine schwarze, ins Gesicht gezogene Wollmütze und eine dunkle Jacke.

Hinweise nimmt das Raubkommissariat KK 13 unter der Telefonnummer 0211-8700 entgegen.

