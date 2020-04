Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald Gemeinde Eisenbach

Klosterwald

Lange Allee Kutschenführerin schwerverletzt

Freiburg (ots)

Am Ostersonntag, gg. 14.00 Uhr, befuhr eine 44-jährige Kutschenführerin mit einem zweispännigen Marathonwagen im Klosterwald den Waldweg Lange Allee von Eisenbach-Höchst in Richtung Dittishausen. Mit in der Kutsche befanden sich ihr 44-jähriger Ehemann und die gemeinsame 9-jährige Tochter. Auf einem langen geraden Teilstück schlug ein Pferd im Galopp nach hinten aus, wobei die Deichsel zwischen dessen Beine geriet.

Hierdurch gingen die Pferde durch und zogen mit zunehmender Geschwindigkeit die Kutsche nach links vom Weg ab. Vater und Tochter konnten sich zu diesem Zeitpunkt mit einem Sprung von der Kutsche unverletzt in Sicherheit bringen. Im weiteren Verlauf kippte die Kutsche nach links, wodurch die Kutschenführerin unter die Kutsche geriet und von dieser überrollt wurde. Das Gespann gelangte ca. 15 Meter weiter zum Stehen, da sich das linke Pferd in den Zügeln verheddert hatte.

Die Kutschenführerin wurde durch den Unfall schwerverletzt und in ein Klinikum verbracht. Ein Pferd wurde ebenfalls verletzt.

Die Ermittlungen zum Unfallhergang werden durch die Verkehrspolizei Freiburg geführt.

