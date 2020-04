Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Unfallflucht auf dem Parkplatz des Hieber-Marktes - "Zeugenaufruf"

Freiburg (ots)

Landkreis Lörrach

- Rheinfelden

Am Ostersamstag zwischen 09:10 und 09:40 Uhr wurde auf dem Parkplatz des Hieber-Marktes in der Unteren Dorfstraße ein blauer Pkw Renault Modus an der linken Fahrzeugseite beschädigt. Vermutlich streifte der neben ihm abgestellte schwarze Pkw Opel Corsa beim Ausparken den Renault und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Der entstandene Schaden wird von der Polizei auf ca. 3.000 EUR geschätzt. Das Polizeirevier Rheinfelden bittet daher Personen, die sachdienliche Angaben zum Unfallgeschehen machen können, sich unter der Rufnummer 07623/7404-0 zu melden.

Stand: 12.04.2020, 08.00 Uhr

FLZ / PK

