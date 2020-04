Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Traktor überschlägt sich bei Schollach bei Waldarbeiten

Am Donnerstag, den 09.04.2020, verunglückte gegen 18:00 Uhr bei Schollach ein Traktor, der verarbeitetes Sturmholz einen Hang hinunter zog. Der gezogene Baumstamm geriet aus noch unbekannter Ursache ins Rutschen und wirkte hierdurch auf den Traktor ein. Der Traktor überschlug sich in der Folge mehrfach, wodurch sich der 19-jährige Fahrzeugführer schwere Verletzungen zuzog. Er konnte durch Ersthelfer aus dem Führerhaus des Traktors geborgen werden. Zur weiteren Behandlung wurde er mittels Rettungshubschrauber in ein umliegendes Krankenhaus geflogen.

