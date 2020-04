Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Unfallflucht auf Baumarktparkplatz

Freiburg (ots)

Landkreis Lörrach -- Am Ostersamstag, zwischen 08.00 Uhr und 09.15 Uhr, hatte sich auf dem Parkplatz eines Baumarktes in der Schildgasse in Rheinfelden ein Verkehrsunfall ereignet. Der bislang unbekannte Unfallverursacher war gegen einen hochwertigen schwarzen Geländewagen gefahren und hatte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle entfernt.

Der entstandene Schaden wird von der Polizei auf ca. 4.000 EUR geschätzt. Sollte der Unfallverursacher nicht ermittelt werden können, wird der Geschädigte auf seinem Schaden sitzen bleiben.

Das Polizeirevier Rheinfelden bittet daher Personen, die sachdienliche Angaben machen können, sich unter der Telefonnummer 07623 7404-0 zu melden.

Stand: 11042020, 11.00 Uhr

wo/RR FLZ/Hug

