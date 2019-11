Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Auto gestohlen

Stuttgart-Feuerbach (ots)

Unbekannte haben am Samstag (02.11.2019) ein Auto gestohlen, das in der Mauserstraße abgestellt war. Der Besitzer stellte seinen Mercedes mit dem Kennzeichen S-FG 3838 gegen 11.00 Uhr in der Mauserstraße ab. Als er gegen 19.00 Uhr wiederkam, stand es nicht mehr da. Offenbar war das Auto unverschlossen und der Fahrzeugschlüssel steckte noch im Zündschloss. Zeugen werden gebeten, sich an die Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 8 Kärntner Straße unter der Rufnummer +4971189903800 zu wenden.

