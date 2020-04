Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Reifenplatzer führt zu Glasbruch - "Zeugenaufruf"

Freiburg (ots)

Landkreis Lörrach

- Grenzach-Wyhlen

Am Ostersamstag, gegen 11:45 Uhr, befuhr ein Lkw einer Abfallentsorgungsfirma die Klosterstraße vom Rührberg kommend in Richtung Wyhlen. In Höhe Klosterstraße/Baumgartenstraße platzte dem Lkw ein Reifen. Durch die entstandene Druckwelle ging ein Fenster zu Bruch und durch die umherfliegenden Scherben kam es in einer Wohnung zu weiterem Inventarschaden. Der entstandene Schaden wird von der Polizei auf ca. 3.300 EUR geschätzt. Das Polizeirevier Rheinfelden bittet daher Personen, die sachdienliche Angaben zum Lkw machen können, sich unter der Rufnummer 07623/7404-0 zu melden.

Stand: 12.04.2020, 07.50 Uhr

FLZ / PK

