Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Sögel - Briefkasten demoliert

Sögel (ots)

Am 31. Dezember gegen 16:30 Uhr, wurde durch unbekannte Täter in Sögel, der Briefkasten an einem Einfamilienhaus in der Straße Roggenpatt durch Feuerwerkskörper gesprengt. Durch die Wucht des Knalls wurde zudem die darüber befindliche Lampe beschädigt. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Sögel, Tel. 05952/93450, in Verbindung zu setzen.

