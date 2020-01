Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Sögel - Polizei stoppt alkoholisierte Autofahrer

Sögel (ots)

Zwischen Donnerstag und Samstag vergangener Woche hat die Polizei in Sögel mehre Autofahrer, die unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen standen, aus dem Verkehr gezogen. So wurde in der Schlossallee sowie in der Wahner Straße in Sögel einem Pkw-Fahrer mit 0,7 Promille und dem Fahrer eines Kleinkraftrades mit 0,51 Promille das Weiterfahren untersagt. In der Breddenberger Straße in Lorup konnte ein Pkw-Fahrer gestoppt werden, der unter dem Einfluss von Drogen stand.

