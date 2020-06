Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Diebstahl aus Kraftwagen - Handwerkerradio gestohlen

Kirchlengern (ots)

(um) In der Nacht zu Montag (15.06.) stahlen bislang unbekannte Täter am Häversteinweg ein hochwertiges Radio der Marke Makita. Das Fahrzeug ließen die Täter unverschlossen mit einem geöffneten Handschuhfach zurück. Der entsprechende hochwertige Akku (4 Ampere) befand sich in dem Baustellenradio. Der Schaden beträgt etwa 200.- Euro. Hinweise werden an das Kriminalkommissariat in Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 erbeten.

