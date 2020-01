Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Polizei Hatten/Sandkrug sucht Fahrradeigentümer

Delmenhorst (ots)

Die Polizei Hatten/Sandkrug sucht die Eigentümer zweier sichergestellter Fahrräder.

Hierbei handelt es sich zum einen um ein Damenrad, das am 20. Dezember im Franzosenkamp in Sandhatten aufgefunden wurde. Das schwarz-silberne Rad des Herstellers KALKHOFF, Typ Jubilee, trägt die Rahmennummer HS148893D125091.

Zum anderen wird der Eigentümer eines rot-schwarzen Mountainbikes gesucht, welches am 27. Dezember 2019 in der Straße Alter Mühlenweg in Huntlosen aufgefunden und sichergestellt wurde. Das Fahrrad des Herstellers TORREK besitzt die Rahmennummer MK03050139.

Die rechtmäßigen Eigentümer der Räder werden gebeten, sich mit der Polizei Hatten/Sandkrug unter der Telefonnummer 04481/8888 in Verbindung zu setzen.

