Polizei Bielefeld

POL-BI: Bielefeld Schildesche Verkehrsunfall mit 3 beteiligten Pkw und Verkehrsbeeinträchtigungen

Bielefeld (ots)

Am Freitag ereignete sich gg. 16:20 Uhr in Bielefeld Schildesche ein folgenschwerer Verkehrsunfall. Aufgrund eines individuellen Fahrfehlers kam ein 21-jähriger Düsseldorfer mit seinem Pkw Honda auf die Fahrspur eines 62-jährigen Bielefelders, der mit dem Audi TT die Engersche Straße in Richtung Beckhausstraße befuhr. Auf der Kreuzung Niederfeldstraße / Engersche Straße kam es zur Kollision beider Pkw. Der Audi TT schleuderte auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit dem Ford Fiesta einer 20-jährigen Bielefelderin. Bei dem Verkehrsunfall wurde keiner der Fahrzeugführer(in) verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 35.000,00Euro. Weil die verunfallten Pkw die Fahrspuren blockierten, kam es durch die Verkehrssperrung der Polizei zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen bei der Ableitung des Verkehrs.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld

Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kurt-Schumacher-Straße 46

33615 Bielefeld



Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020

Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021

Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022

Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023

Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3195

Stefan Tiemann (ST), Tel. 0521/545-3222



E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de

https://bielefeld.polizei.nrw/



Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell