Polizei Bielefeld

POL-BI: Schwerer Unfall auf der A2

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Altenhagen - Nach den ersten Informationen hat sich am Freitag, 09.08.2019, auf der Autobahn 2 in Richtung Hannover ein Unfall mit mehreren Fahrzeugen ereignet. Die Unfallstelle soll sich etwa 100 Meter vor der Anschlussstelle "Ostwestfalen/Lippe" befinden. Notrufe gingen von Autofahrern bei der Polizei ein. Die Anrufer berichteten von drei beteiligten Lkw und zwei Pkw. Dabei soll das Fahrerhaus eines Lkw erheblich eingedrückt und der Lkw Fahrer in der Kabine eingeklemmt worden sein.

Die Autobahn 2 ist in Richtung Hannover gesperrt. Ab der Anschlussstelle Bielefeld Ost wird der Verkehr abgeleitet. Die Auffahrt Bielefeld Ost ist aktuell gesperrt. Ein Rettungshubschrauber ist an der Unfallstelle gelandet und im Einsatz.

Nach den derzeitigen Erkenntnissen hatte ein Lkw im Bereich der Unfallstelle wegen einer Panne angehalten. Ein anderer Lkw Fahrer wich vom rechten Fahrstreifen wegen des Pannen-Lkw auf den mittleren Fahrstreifen aus. Bei diesem Fahrstreifenwechsel fuhr ein weiterer Lkw, der sich bereits auf dem mittleren Fahrstreifen befand, auf den ausscherenden Lkw. Im Anschluss sind zwei Pkw in die aufgefahrenen Lkw gefahren. Der Lkw Fahrer, der auf der mittleren Spur unterwegs war, wurde in seiner Fahrerkabine eingeklemmt.

