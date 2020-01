Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Sachbeschädigung durch Silvester-Böller in Stadland-Rodenkirchen +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Vermutlich mit Silvester-Böllern wurde am Sonntag, 29. Dezember 2019, 23:00 Uhr, der Fahrplanhalter an einer Bushaltestelle in der Straße Am Markt zerstört.

Beamte der Polizei Nordenham fuhren in diesem Bereich Streife, als die Täter unerkannt aus der Bushaltestelle flüchteten. Im Anschluss stellten die Beamten die Beschädigung fest.

Die Höhe des Sachschadens wurde auf etwa 1.000 Euro geschätzt.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit dem Polizei Nordenham unter der Telefonnummer 04731/9981-0 in Verbindung zu setzen (00000385).

