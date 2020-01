Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Falscher Polizeibeamter führt Verkehrskontrolle in Butjadingen durch +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Ein falscher Polizeibeamter, der mit einer Polizeiuniform-Jacke und einer Polizeimütze bekleidet war, hielt am Mittwoch, 01. Januar 2020, gegen 21:55 Uhr mittels Kelle eine 38-jährige Verkehrsteilnehmerin in der Schulstraße an und unterzog sie einer "Verkehrskontrolle".

Sie händigte ihm ihre Dokumente aus. Nach einer zehnminütigen Kontrolle beendete er diese, gab ihr die Dokumente zurück und entfernte sich mit einem unbekannten Pkw.

Beschrieben wurde der "Polizeibeamte" wie folgt:

- männlich - 40 bis 50 Jahre - 170 cm bis 180 cm - kurze Haare - sprach akzentfreies Deutsch - weder Brille, noch Bart

Zeugen, die Angaben zu der Person machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Nordenham unter der Telefonnummer 04731/9981-0 in Verbindung zu setzen (00003847).

