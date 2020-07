Polizei Steinfurt

POL-ST: Ladbergen, Diebstahl

Steinfurt (ots)

Eine ältere Bewohnerin eines Seniorenheimes auf der Mühlenstraße beobachtete am Sonntag (12.07.), gegen 17.40 Uhr, von ihrer Terrasse aus einen Mann, der versuchte, die Notfalltür des Seniorenheimes zu öffnen. Nachdem ihm dieses aber nicht gelang, verließ er den Garten. Danach begab sich die Frau in ihre Wohnung. Einen gehörigen Schrecken bekam sie, als sie aus ihrer Küche kam und den unbekannten Mann plötzlich in ihrer Wohnung vorfand. Mit einer fadenscheinigen Erklärung drehte sich der Mann um und verließ über die geöffnete Terrassentür die Wohnung der Seniorin. Später bemerkte die Wohnungsinhaberin dann, dass das Nachtischchen geöffnet worden war und ein zweistelliger Geldbetrag fehlte. Der Dieb war etwa 170 bis 180 Zentimeter groß, hatte eine normale Statur und kurze braune Haare. Er sprach deutsch ohne Dialekt. Er trug eine weiße Stoffmaske und hatte insgesamt ein gepflegtes Erscheinungsbild. Zeugen, die diesen Mann in dem Bereich gesehen haben, melden sich bitte bei der Polizei in Lengerich, Telefon 05481/ 9337 - 4515.

