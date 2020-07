Polizei Gütersloh

POL-GT: Versuchter Einbruch in Behindertenwohnheim - Zeugen gesucht

Gütersloh (ots)

Herzebrock-Clarholz (MS) - Am späten Mittwochabend (15.07., 23.20 Uhr) versuchte ein bislang unbekannter Täter in ein Wohnheim für behinderte Menschen in der Straße Weißes Venn einzubrechen. Eine Zeugin im Obergeschoss vernahm Geräusche aus dem Erdgeschoss und entdeckte einen bislang unbekannten Mann, der von außen gegen ein Fenster drückte und augenscheinlich versuchte dieses zu öffnen. Als er die Zeugin bemerkte, flüchtete er zu Fuß in unbekannte Richtung.

Der Mann konnte wie folgt beschrieben werden: ca. 25-35 Jahre alt, ca. 170 cm groß, schlank, südländisches Erscheinungsbild. Er hatte krauses, dunkles Haar, trug ein Tuch im Haar, eine lange, dunkle Hose sowie ein dunkles Oberteil. Sein Aussehen war auffällig ungepflegt.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann Angaben zum Tatverdächtigen machen? Wer hat verdächtige Beobachtungen am Tatort oder in dessen Nähe gemacht? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei in Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

