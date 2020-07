Polizei Gütersloh

POL-GT: Unfall auf nasser Fahrbahn - 18-Jähriger schwerverletzt

Gütersloh (ots)

Werther (MK) - Am Mittwochabend (15.07., 21.00 Uhr) ereignete sich auf der Engerstraße ein Alleinunfall, bei dem sich ein 18-jähriger Mann aus Halle schwer verletzte.

Der 18-Jährige befuhr mit einem BMW die Engerstraße aus Werther, in Richtung Ortsteil Häger. Ausgangs einer Rechtskurve kam der BMW-Fahrer auf regennasser Fahrbahn aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort stieß er gegen einen Begrenzungspfosten und kollidierte wenige Meter weiter mit einem Baufahrzeug, welches in einer Baustelle neben der Fahrbahn stand.

Beim Eintreffen der Polizei- und Rettungskräfte befanden sich an der Unfallstelle bereits einige Ersthelfer. Der 18-Jährige BMW-Fahrer wurde durch die Kollision im Fahrzeug schwer eingeklemmt, so dass Feuerwehrkräfte den Mann aus dem BMW herausschneiden mussten. Er wurde nach einer Erstversorgung durch Sanitäter und Notarzt mit schwersten Verletzungen in ein Bielefelder Klinikum transportiert.

Durch den Verkehrsunfall entstand ein geschätzter Gesamtsachschaden von 15 000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh

Pressestelle Polizei Gütersloh

Telefon: 05241 869 0

E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de

Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt

Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell