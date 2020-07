Polizei Gütersloh

POL-GT: Verunfallt und Pkw zurückgelassen - Zeugen gesucht

Gütersloh (ots)

Versmold (MK) - In der Dienstagnacht (14.07., 05.15 Uhr) kam es auf dem Ligusterweg zu einem Alleinunfall eines Ford-Fahrers, bei dem das Fahrzeug mit dem Heck im Straßengraben zum Stehen kam.

Ein Zeuge teilte der Polizei bereits in der Nacht mit, dass der Fahrer des Fords ein ihm gut bekannter Mann sei, mit dem er den Abend verbracht hatte. Dieser habe dann das Fahrzeug unerlaubter Weise geführt und sei damit verunfallt. Allerdings konnte der Zeuge nach einem Telefonat mit dem Ford-Fahrer keinen genauen Unfallort benennen. Gegen 08.30 Uhr entdeckte eine Streifenwagenbesatzung das verunfallte Fahrzeug dann auf dem Ligusterweg.

Ermittlungen führten in der Folge zu einem 25-jährigen Mann aus Versmold, der nicht im Besitz einer Fahrlaubnis ist. Aufgrund der Zeugenangaben ist darüber hinaus davon auszugehen, dass der 25-Jährige das Fahrzeug alkoholisiert geführt hatte. Weiterhin stellten die Beamten an dem grauen Ford Focus zusätzliche Unfallspuren fest, die mit dem Unfallgeschehen am Ligusterweg nicht korrespondieren. Hier werden daher Ermittlungen zu möglichen weiteren Unfallorten geführt.

Die Polizei Gütersloh sucht weitere Zeugen. Wem ist in der Nacht der graue Ford Focus in Versmold oder Umgebung aufgefallen? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

