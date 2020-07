Polizei Gütersloh

POL-GT: Einbrecher stehlen GPS-Systeme von Landmaschinen

Gütersloh (ots)

Rietberg (MK) - Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht von Montag (13.07., 21.00 Uhr) auf Dienstag (14.07., 07.30 Uhr) diverse GPS-Systeme von Landmaschinen gestohlen.

Bei einem Biogasbetrieb an der Batenhorster Straße hatten sich die Einbrecher Zutritt in eine Lagerhalle des landwirtschaftlichen Betriebes verschafft und dort bei den abgestellten Traktoren und einem Mähdrescher die GPS-Empfänger demontiert und entwendet. Zudem wurde am Dienstag ein weiterer Einbruch auf einem landwirtschaftlichen Hof an der Bokeler Straße bekannt. Auch hier haben Täter in der gleichen Tatnacht ein GPS-System eines Traktors ausgebaut und entwendet.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer hat rund um den angegebenen Tatzeitraum an den Tatorten oder in deren Umgebung verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

