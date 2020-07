Polizei Gütersloh

POL-GT: Zeugen reagieren und holen alkoholisierten Mann von der Straße

Gütersloh (ots)

Versmold (FK) - Als am Dienstagabend (14.07., 23.30 Uhr) ein Mann mittig auf der Bundesstraße in Höhe des Versmolder Wegs entlang lief, reagierten vorbeifahrende Autofahrer blitzschnell und versuchten den Mann von der Straße zu holen. Dieser wehrte sich gegen die Hilfe und schlug um sich. Im Zuge der sich anschließenden Rangelei brachten die Helfer den offensichtlich alkoholisierten Mann zu Boden. Dabei verletzte er sich leicht. Durch die unterdessen hinzugerufenen Polizeibeamten wurde ein Rettungswagen angefordert. Die Rettungssanitäter versorgten den 23-jährigen Mann aus Borgolzhausen vor Ort. Er konnte anschließend in die Obhut von Familienangehörigen übergeben werden.

