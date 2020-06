Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: erneute Kontrolle der Feldwege wg. Sperrung der L 527

Niederkirchen (ots)

Die Kontrollen der gesperrten L 527 und der angrenzenden Feldwege, die wegen der Sperrung als Ausweichstrecken genutzt werden, wurde am Vormittag des Dienstag, 09.06., fortgesetzt. Zwischen 08.30 und 09.15 Uhr kontrollierten Beamte der Polizeiinspektion Haßloch den Feldweg in Verlängerung der Forster Straße in Niederkirchen. Dabei passierten 3 Traktoren die Kontrollstelle. Es wurden 7 Pkw kontrolliert, die den Feldweg alle berechtigt befuhren. Bei 3 Fahrzeugen wurden allerdings Mängel festgestellt, weswegen den betroffenen Fahrzeugführern entsprechende Kontrollaufforderungen ausgehändigt wurden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Haßloch

Matthias Schramm



Telefon: 06324-933-0 / -156

E-Mail: pihassloch@polizei.rlp.de





Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell