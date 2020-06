Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - flüchtiger Fahrradfahrer nach Verkehrsunfall

Bad Dürkheim (ots)

Ein bislang unbekannter Radfahrer befuhr am 08.06.2020 gegen 11:50 Uhr den Triftweg in Bad Dürkheim aus Richtung Salinenstraße in Richtung Gutleutstraße. Eine 77-jährige Opel-Fahrerin und eine 73-jährige Ford-Fahrerin befuhren in genannter Reihenfolge die Gutleutstraße aus Richtung B 37 kommend in Fahrtrichtung Mannheimer Straße. An der Einmündung Gutleutstraße / Triftweg missachtete der Fahrradfahrer die Vorfahrt am dortigen Stopp-Schild. Die Opel-Fahrerin musste abbremsen um einen Zusammenstoß zu verhindern. Hierbei fuhr ihr die Ford-Fahrerin auf. Es entstand Sachschaden von ca. 6000 Euro. Beide PKW waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Auf die Fahrbahn lief Kühlerflüssigkeit aus, das durch den Bauhof Bad Dürkheim beseitigt wurde. Eine Beschreibung des Radfahrers liegt nicht vor. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Dürkheim

Daniel Mischon, Leiter Kriminal- und Bezirksdienst



Weinstraße Süd 36

67098 Bad Dürkheim

Telefon: 06322 963 0

Telefax: 06322 963 120

E-Mail: pibadduerkheim@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neustadt



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell