Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verletzter Motorradfahrer

Neustadt/Weinstraße (ots)

Ein 22-jähriger Motorradfahrer verlor am Montagabend, gegen 20:00 Uhr, auf der K 16 zwischen Lindenberg und Wachenheim, in einer Kurve, die Kontrolle über sein Motorrad und kam ohne Fremdeinwirkung zu Fall. Der junge Fahrer aus Böhl-Iggelheim wurde mit Verdacht auf eine Fraktur am Arm und mehreren Prellungen ins Krankenhaus Hetzelstift verbracht. Das Motorrad wurde abgeschleppt, da Betriebsstoffe ausgelaufen waren.

