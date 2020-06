Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrsuntüchtige Radfahrer unterwegs

Haßloch (ots)

Gleich zwei Radfahrer mit "Beanstandungen" stellte die Polizei bei einer Streifenfahrt im Haßlocher Zentrum in den späten Abendstunden des Montags fest. So konnte bei einem ohne Licht radelnden 18 jährigen Haßlocher zudem Anzeichen auf Konsum von Drogen erkannt werden, weswegen sein Rad nach Abschluss der Maßnahmen nach Hause verbracht wurde. Da der junge Mann zudem Drogen-Utensilien dabei hatte, leitete die Polizei ein Strafverfahren gegen ihn ein. Ein weiterer junger Haßlocher, welcher auch ohne Licht in der Dunkelheit unterwegs war, hatte etwas zu tief ins Glas geschaut.Da dies allerdings noch im Rahmen der Toleranz war, musste der junge Mann lediglich seinen Drahtesel nach Hause schieben. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass auch Fahrten mit dem Rad sowohl unter Einfluss von Alkohol, als auch Drogen, strafrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen können.

