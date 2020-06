Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrsgefährdung durch Überholen auf der L 532 in Richtung Böhl-Iggelheim

Haßloch (ots)

Am Montag, 08.06., um 07.45 Uhr befuhr eine 47-jährige Pkw-Fahrerin die L 532 zwischen Haßloch und Böhl-Iggelheim. Ungefähr auf halber Strecke wurde sie von einem Pkw Nissan überholt, obwohl zu diesem Zeitpunkt ein größeres schwarzes Fahrzeug, näheres nicht bekannt, entgegenkam. Die Fahrerin des Pkw Nissan scherte daher ganz knapp vor der 47-jährigen nach rechts ein, so dass diese stark abbremsen musste, um einen Zusammenstoß zu verhindern. In der Folge wurde die Nissan-Fahrerin von der Überholten an einer roten Ampel in Böhl-Iggelheim zur Rede gestellt. Sie zeigte keinerlei Reue. Die Fahrerin des Pkw Nissan wurde wie folgt beschrieben: ca. 50 bis 55 Jahre alt, ca. 1,65 bis 1,70 m groß, trug schwarze lange Haare und eine Sonnenbrille mit runden Gläsern. Das Kennzeichen des Pkw konnte abgelesen werden. Die Polizeiinspektion Haßloch erbittet Hinweise von evtl. Zeugen des Vorfalls, insbesondere des Fahrers/der Fahrerin des entgegenkommenden schwarzen größeren Fahrzeugs, unter Tel. 06324-9330 oder per E-Mail an pihassloch@polizei.rlp.de.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Haßloch

Matthias Schramm



Telefon: 06324-933-0 / -156

E-Mail: pihassloch@polizei.rlp.de





