Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Weitere Kontrollen durch die Polizei

Lingen (ots)

In den vergangenen zwei Tagen hat die Polizei im Emsland und der Grafschaft Bentheim die Kontrollen bezüglich der Einhaltung der Kontaktbeschränkungen fortgesetzt.

Am Sonntagabend beendeten die Beamten am Papenburger Deverweg ein Treffen von ca. zehn Personen. In Meppen verwies die Polizei am Sonntagmorgen mehrere nicht in einem Hausstand lebende Personen einer Wohnung, nachdem sie lautstark Musik abspielten und Alkohol konsumierten. In Hoogstede lösten die Beamten am Sonntagabend eine Grillparty auf. Des Platzes verwiesen wurden ebenso vier Personen, welche sich auf einem Schulgelände in Twist getroffen hatten. In Uelsen hielt sich am Montagabend an der Neuenhauser Straße eine fünfköpfige Personengruppe auf. Das Treffen der nicht in einem gemeinsamen Haushalt lebenden Personen wurde aufgelöst. Gegen sämtliche Betroffene wurden entsprechende Verfahren eingeleitet.

