Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Großmutter umgestoßen

Otterbach (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Drei Männer haben sich am Sonntag in der Ziegelhütterstraße auf der Straße gestritten, dabei wurde die Großmutter eines Beteiligten leicht verletzt. Die Rentnerin wollte den Streit schlichten, als sie von einem der Männer zu Boden gestoßen wurde. Die Frau verletzte sich am Hinterkopf. Eine medizinische Versorgung lehnte die Seniorin ab. Jetzt ermittelt die Polizei wegen des Verdachts der Körperverletzung. Wie sich herausstellte war einer der Männer kurz zuvor bereits in eine körperliche Auseinandersetzung mit einem Nachbarn verwickelt. Den alkoholisierten Mann erwartet ein Strafverfahren. |erf

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631 369-1082 oder -0

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell