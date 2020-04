Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Bettlaken mit Hakenkreuzen - Polizei ermittelt wegen Nazi-Schmierereien

Kaiserslautern (ots)

Weil Unbekannte am Sonntag im Geranienweg ein Bettlaken mit arabischen Schriftzeichen und Hakenkreuzen aufgehängt haben, ermittelt die Polizei wegen des Verdachts der Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen. Das Laken hing an einem Bauzaun. Die Polizei hängte das Tuch ab. Im näheren Umfeld konnten die Einsatzkräfte weitere Nazi-Symbole feststellen. Sie waren auf Stromverteilerkasten, Abfalleimer und an zwei Hausfassaden gesprüht worden. Im Geranienweg konnten überdies Plakate einer rechtsextremen Partei festgestellt werden. Die Polizei prüft, ob ein Zusammenhang besteht. Zeugen, die Hinweise geben können oder verdächtige Personen beziehungsweise Fahrzeuge beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2620 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

