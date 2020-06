Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrsüberwachung an Feldwegen wg. Sperrung Baustelle an der L 527

Niederkirchen (ots)

Wie schon angekündigt setzten Beamte der Polizeiinspektion Haßloch ihre Kontrolltätigkeit im Zusammenhang mit der Sperrung der L 527 zwischen Niederkirchen und Deidesheim fort. Am heutigen Montag wurde von 07.30 bis 08.30 Uhr das Durchfahrtsverbot am Feldweg in der Verlängerung der Waldmannsgasse Niederkirchen über Feldwege nach Deidesheim (Bereich Rieslingweg) überwacht. Dabei mussten 5 Fahrzeugführer beanstandet werden, die den Weg unberechtigt benutzten. An einem der kontrollierten Fahrzeuge wurden darüber hinaus noch Mängel festgestellt. Mit einer Fortsetzung der Kontrolltätigkeit ist zu rechnen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Haßloch

Matthias Schramm



Telefon: 06324-933-0 / -156

E-Mail: pihassloch@polizei.rlp.de





Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell