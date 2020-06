Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Transporter bei Verkehrskontrolle sichergestellt

Lauterecken (ots)

Ein Sprinter ohne angebrachte amtliche Kennzeichen ist am Mittwochnachmittag in der Saarbrücker Straße kontrolliert worden. Die Insassen hatten sich nicht dazu geäußert warum an dem Wagen keine Kennzeichen-Schilder montiert sind. Im Laderaum lagen gebrauchte Heizkörper und sonstige Metallgegenstände. Für eine gewerbliche Abfallentsorgung hatten die Personen allerdings keine Erlaubnis. Eine Überprüfung der Fahrgestellnummer ergab, dass die Zulassung des Fahrzeuges aufgehoben war, da die Versicherung nicht mehr bezahlt wurde. Schließlich stellten die Polizisten das Auto präventiv zur Verhinderung der Weiterfahrt und zur weiteren Überprüfung sicher. |pilek-AH

