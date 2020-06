Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Polizei sucht Zeugen nach Blitz-Einbruchdiebstahl in Einkaufsmarkt

Kusel (ots)

Unbekannte Täter brechen gg. 02.30h in den LIDL-Markt im Industriegebiet ein. Ziel waren augenscheinlich die Zigarettenauslagen im Geschäft. Nach vollendeter Tat flüchten die Täter mit einem Pkw. Dieses Fzg. wird zeitnah am Bahnhof im Rahmen der Fahndung verschlossen vorgefunden. Die Polizei sucht Zeugen, welche Angaben zu einem Fahrzeugwechsel am Bahnhof bzw. einer fußläufigen Flucht in Richtung "Oberer Holler" machen können. Hinweise bitte an die Polizei Kusel unter 06381-9190 bzw. per mail an pikusel@polizei.rlp.de. |pikus

Rückfragen bitte an:

Polizei Kusel

06381-9190

www.polizei.rlp.de/pi.kusel



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell