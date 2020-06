Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Dumm gelaufen - PKW landet auf Dach im Bachbett

Kreimbach-Kaulbach (ots)

Eigentlich wollte der 32-Jährige alles gut machen als er zu einer Pumpeinrichtung seines Betriebes fuhr. Vor dem privaten Gelände neben der B 270 zwischen Kreimbach-Kaulbach und Palatia lag der Sperrpfosten bereits umgeklappt am Boden. Der Betriebsangehörige wollte vermutlich Pfosten und Reifen schonen und ihn umfahren. Dabei fuhr er allerdings gegen einen am Boden liegenden Stein, was bei der Wahl seiner Geschwindigkeit nicht berücksichtigt worden war. Dann ging alles ganz schnell und der Wagen kippte kopfüber in die Lauter. Glücklicherweise konnte der 32-Jährige aus dem auf dem Dach liegenden Wagen aussteigen und pitschnass mit leichten Blessuren und einem ordentlichen Schrecken die Polizei von seinem Missgeschick informieren. Anschließend wurde das Auto von einem Kran aus dem Gewässer geborgen. Der Schaden am PKW wird auf 15.000 Euro geschätzt. |pilek-AH

