Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Kabelisolierungen illegal entsorgt

Kirrweiler (ots)

Überwiegend in Tüten verpackt sind neben einem Feldweg nahe der Landesstraße 373 zwischen Kirrweiler und Glanbrücken Kabelisolierungen illegal entsorgt worden. Die Polizei hat am Dienstag in den Verpackungen die Isolierungen für die unterschiedlichsten Kabelstärken gefunden. Zum Transport der Kunststoffteile wurden Mülltüten, Einkaufstüten von Märkten und ein Duschvorhang benutzt. Die wertvollen Drähte wurden vermutlich im Metall-Handel verkauft. Sachdienliche Hinweise werden von der Polizeiinspektion Lauterecken unter der Telefonnummer 06382 9110 erbeten. |pilek-AH

