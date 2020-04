Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Unfallmeldung

Vogelsbergkreis (ots)

Fahrzeug muss ausweichen - Wer hat etwas gesehen?

Mücke - Am Montag (27.04.), gegen 06:50 Uhr, befuhr ein 19-Jähriger mit seinem grauen Golf die Kreisstraße 44 von Atzenhain kommend in Richtung Merlau. Ihm kam ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer in einer scharfen Linkskurve entgegen, sodass er nach rechts ausweichen musste. Dabei wurde ein Leuchtpfosten touchiert und es entstand Sachschaden in Höhe von rund 600 Euro am rechten Außenspiegel und Lackschäden an der rechten Fahrzeugseite. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um seine Pflichten als Unfallverursacher zu kümmern. Nach Angaben des jungen Mannes soll es sich bei dem entgegenkommenden PKW um einen weißen Ford Focus, als Firmenfahrzeug eines Zeitungsverlages, handeln.

Wer den Unfall gesehen hat, oder Hinweise zum Unfallverursacher geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631-9740 zu melden.

