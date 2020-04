Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Kellerbrand

Fulda (ots)

Kellerbrand in Steinau

Petersberg / Steinau - Am Montagabend (27.04.), gegen 19:00 Uhr, ereignete sich ein Kellerbrand in der Hainbergerstraße. Der Brand wurde durch eine Hausbewohnerin entdeckt, welche die Feuerwehr, Rettungsdienste und die Polizei alarmierte. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen und löschen. Nach derzeitigem Stand wurde der Brand durch einen nicht ausgeschalteten Elektroherd in einem Kellerraum ausgelöst. Das Feuer griff im Anschluss auf einen Wäschekorb über und breitete sich aus. Die sich im Haus befindlichen Bewohner konnten sich selbst in Sicherheit bringen. Fünf Hausbewohner, darunter zwei Kleinkinder, wurden vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Nach ersten Schätzungen beläuft sich der entstandene Sachschaden auf rund 20.000 Euro.

