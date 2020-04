Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Dachstuhlbrand

Hünfeld (ots)

Am 27.04.20, 18:10 Uhr wird der Leitstelle des PP Osthessen ein Dachstuhlbrand in Hünfeld, Molzbacher Str., mitgeteilt. Nach derzeitigem Informationstand ist ein Dachstuhl, ca. 10 x 10 m, in Brand geraten. Örtliche Feuerwehr im Einsatzraum. Nähere Einzelheiten liegen derzeit noch nicht vor.

(Raab), EPHK u. PvD

