Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Unfallmeldung

Hersfeld - Rotenburg (ots)

Grundstücksgeländer beschädigt und geflüchtet

Bebra - Zwischen Donnerstag (23.04.) und Samstag (25.04.) beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer in der Straße "In der Lache" in Bebra ein Grundstücksgeländer. Anschließend entfernte er sich mit seinem Fahrzeug unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand Sachschaden am Geländer in Höhe von rund 75 Euro.

Hinweise an die Pst. Rotenburg a.d. Fulda, 06623/9370.

