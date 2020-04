Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Eine tote Person bei Brand in Mehrfamilienhaus aufgefunden

Fulda

FULDA. Am heutigen Montagmorgen (27.04.), gegen 9:10 Uhr, kam es in einem Mehrfamilienhaus in der Petersberger Straße zu einem Wohnungsbrand im 3. Obergeschoss mit starker Rauchentwicklung. Die alarmierte Feuerwehr hatte den Brand jedoch schnell unter Kontrolle und führte umfangreiche Löscharbeiten durch. Gegen 09:40 Uhr war der Brand vollständig gelöscht.

Ein Mann wurde durch die Feuerwehr aus dem Haus gerettet und mit Verdacht auf eine Rauchgasintoxikation in ein Krankenhaus verbracht. Zudem konnte im Zuge der Löscharbeiten in der Brandwohnung eine tote Person aufgefunden werden. Wie die Person ums Leben kam und um wen es sich handelt, ist aktuell noch nicht bekannt. Auch die genaue Brandursache ist derzeit noch unklar.

Das Wohnhaus wurde evakuiert und abgesucht. Nach derzeitigem Kenntnisstand sind keine weiteren Personen verletzt worden.

Die Staatsanwaltschaft Fulda und die Fuldaer Kriminalpolizei haben die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Derzeit sichern die Ermittler Spuren und suchen nach Beweismitteln. Der Brandort wurde beschlagnahmt. Zur Klärung der Todesumstände sowie zur Identifizierung der Toten hat die Staatsanwaltschaft eine Obduktion angeordnet.

Zur Schadenshöhe können derzeit noch keine Angaben gemacht werden.

