POL-OH: Einbruch in Kellerräume - Waschautomaten aufgebrochen

Versuchter Diebstahl von Rasenmähertraktoren

Kupferdachrinne gestohlen

Fulda (ots)

Einbruch in Kellerräume - Waschautomaten aufgebrochen

Fulda - Am Donnerstagnachmittag (23.04.), gegen 15 Uhr, brachen Unbekannte in mehrere Kellerräume eines Studentenwohnheims in der Kurfürstenstraße ein. Dort hebelten die Täter Münzautomaten von Waschmaschinen auf und entwendeten diverses Kleingeld. Es entstand ein Sachschaden von 100 Euro.

Versuchter Diebstahl von Rasenmähertraktoren

Ehrenberg (Rhön) / Hilders - Zwischen Donnerstagabend (23.04.) und Freitagmorgen (24.04.) versuchten Unbekannte in den Ortsteilen Thaiden und Batten jeweils einen Rasenmähertraktor zu stehlen.

In Thaiden brachen die Täter dazu in eine Garage am Sportplatz ein. Sie scheiterten bei dem Versuch das Fahrzeug abzutransportieren.

In Batten versuchten die Täter einen Aufsitzrasenmäher von einem Grundstück in der Ulsterstraße zu entwenden. Der Versuch der Täter misslang.

Es entstand ein Gesamtschaden von circa 400 Euro.

Kupferdachrinne gestohlen

Eichenzell - Zwischen Samstagabend (25.04.) und Sonntagabend (26.04.) stahlen Unbekannte im Ortsteil Melters die Kupferdachrinne und das Fallrohr einer Kapelle und verursachten einen Gesamtschaden von circa 300 Euro.

