POL-OH: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Niederaula (ots)

B 62 Niederaula Am Samstag den 25.04.2020, 13:45 Uhr, befuhr ein 19-jähriger PKW Fahrer die B62 aus Richtung Niederaula nach Beiershausen. In diesem Bereich geriet er mit seinem PKW auf die Bankette, fuhr anschließend über die Gegenfahrbahn in eine Böschung und überschlug sich dort; der PKW blieb auf dem Dach liegen. Der junge Mann konnte sich selbst aus dem Fahrzeug befreien und wurde verletzt in das Klinikum Bad Hersfeld gebracht. Die Feuerwehr aus Niederaula band ausgelaufene Betriebsstoffe. Die B62 war kurzzeitig zur Unfallaufnahme sowie der Bergung des PKW gesperrt. Am PKW entstand Totalschaden in Höhe von ca. 3.000 Euro.

