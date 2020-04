POL-OH: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Polizeipräsidium Osthessen

Am Sonntag den 26.04.2020, 18:45 Uhr, befuhr ein 19-jähriger PKW Fahrer aus Eiterfeld die Reichsstraße in Richtung Hochbrücke, als er im Kreuzungsbereich der Dudenstraße mit einem anderen PKW kollidierte. Dessen Fahrerin fuhr in Richtung Bahnhof; sie wurde durch den Unfall leicht verletzt. Für einen der beiden Beteiligten zeigte die Lichtsignalanlage "rot". Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 13.000 Euro. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeistation Bad Hersfeld, 06621 9320 oder über die "Online-Wache" (www.polizei.hessen.de) zu melden.

