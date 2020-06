Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Vorsicht beim Einkauf - Geldbeutel aus Einkaufswagen entwendet!

Bruchmühlbach-Miesau (ots)

Die Polizei Landstuhl sucht Zeugen eines Diebstahls in einem Bruchmühlbacher Lebensmittel-Discounter. Am vergangenen Samstag, gegen 15 Uhr hatte, eine Kundin ihren Geldbeutel im Einkaufswagen abgelegt. Erst an der Kasse bemerkte sie das Fehlen des Gelbeutels, mit dem diverse Kreditkarten und eine größere Bargeldsumme entwendet wurden. Doch noch nicht genug Unheil: Eine EC-Karte wurde noch während ihres Einkaufs betrügerisch eingesetzt. Hinweise an Polizei Landstuhl; Tel.: 06371/9229-0 |pilan RoBi

