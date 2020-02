Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Lastrup - Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen

Am Dienstag, 25. Februar 2020, kam es um 17.20 Uhr auf der B213 zu einem Verkehrsunfall. Ein 57-jähriger Pkw-Fahrer aus Herzlake und sein 45-jähriger Beifahrer befuhren die B213 zwischen Lastrup und Löningen, als sie aus bislang unbekannter Ursache nach links von der Straße abkamen. Dort streiften sie zwei Bäume und kamen in einem Graben zum Stehen. Beide Insassen wurden leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 7000 Euro.

Cloppenburg - Verkehrsunfall mit leicht verletztem Radfahrer

Am Mittwoch, 26. Februar 2020, kam es um 06.40 Uhr auf der St.-Ulrich-Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 52-jähriger Pkw-Fahrer befuhr die St.-Ulrich-Straße in Richtung Wallfahrtsweg. An einer Kreuzung einer Seitenstraße kam es zum Zusammenstoß mit einem 30-jährigen Radfahrer aus Cloppenburg. Dieser wurde hierdurch leicht verletzt. Rettungskräfte versorgten ihn vor Ort und verbrachten ihn in ein Krankenhaus.

Lastrup - Verkehrsunfall mit schwer verletzter Person

Am Mittwoch, 26. Februar 2020, kam es um 07.45 Uhr an der Kreuzung Osterbäkeweg und Kentrup zu einem Verkehrsunfall. Ein 20-jähriger Pkw-Fahrer aus Portugal übersah einen vorfahrtberechtigten 39-jährigen Pkw-Fahrer aus Lastrup. Der Lastruper wurde durch den Zusammenstoß schwer verletzt und durch Rettungskräfte einem Krankenhaus zugeführt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 7000 Euro.

